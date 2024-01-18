В компанию планируют нарастить производство за счёт новых заводов за пределами Тайваня

Оптимистичные предпосылки тайваньской компании по производству полупроводников подтолкнули ее к увеличению капитальных расходов в 2024 году. Этот шаг говорит о том, что лидирующий мировой производитель чипов рассчитывает на восстановление спроса на смартфоны и компьютеры.

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Основной поставщик чипов для Apple Inc. и Nvidia Corp. планирует инвестировать от $28 до $32 миллиардов в капитал и ожидает возвращения роста доходов на уровень не менее 20% в год. Компания предполагает открытие заводов по производству чипов в Японии, Аризоне и Германии, первый из которых начнет массовое производство в конце 2024 года, подтверждая амбициозные планы TSMC на мировой арене.

Высокие ожидания тайваньской компании появились после длительного периода спада спроса на технологии. Руководители TSMC также уделили значительное внимание обсуждению потенциальных факторов, которые могут обусловить бум искусственного интеллекта во всем мире и требовать мощных чипов, которые TSMC смогла бы произвести более эффективно, чем другие компании.

Главный исполнительный директор CC Вэй, который в этом году сменит Марка Лю на посту председателя, подтвердил свои ожидания возвращения "здорового роста". В связи с этим акции поставщика TSMC - ASML Holding NV - выросли на 2%, приведя к улучшению показателей акций европейских компаний, занятых производством микросхем.

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Исследование в последние недели показало признаки возрождения сектора производства чипов. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, продажи чипов выросли в ноябре после длительного снижения. TSMC предсказывает увеличение выручки на минимум 8% до $18–$18,8 миллиардов в мартовском квартале по сравнению с ожиданиями около $18,2 миллиарда. В свете этих фактов, производитель чипов TSMC ожидает восстановления роста в 2024 году