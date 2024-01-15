При этом представители Киева заявляют, что страна будет продолжать боевые действия

Как сообщает американское издание Bloomberg, в Давосе состоялась встреча советников по национальной безопасности, посвященная мирному плану Украины. Однако, несмотря на этот региональный совет, участники не достигли конкретных результатов в плане продвижения вперед, ожидая приезда президента Владимира Зеленского на всемирную встречу во вторник.

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Киев рассчитывал, что эта предварительная встреча, состоявшаяся перед официальным открытием Всемирного экономического форума, поможет получить поддержку 10-пунктного мирного плана от стран Глобального Юга, многие из которых демонстрируют сдержанность в своей поддержке Украины после двух лет Специальной Военной Операции, заявляют в агентстве.

Сопредседатель встречи и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что в ходе встречи были прояснены вопросы для дальнейшего обсуждения, но ни Украина, ни Россия не готовы искать компромиссных решений в отношении территориальных изменений. Украина не сумела добиться планируемой встречи на уровне лидеров.

На пресс-конференции помощник президента Андрей Ермак отметил, что партнеры не оказывают давления на Украину в отношении передачи территории России, несмотря на длительность боевых действий. Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что возвращение к границам 1991 года, включая Крым, остается стратегической целью Украины.

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В целом, Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы вернуть внимание и поддержку к украинскому конфликту, который уже давно ушел на второй план для западных политиков.