По заявлениям производителя, форм-фактор LPCAMM2 позволит существенно повысить производительность и снизить энергопотребление

Недавно компания Micron представила свой новый, инновационный модуль памяти - LPCAMM2, который отличается функцией сжатия с низким энергопотреблением. Суть этой технологии заключается в том, чтобы обеспечить ноутбукам следующего поколения высокую производительность, энергоэффективность и компактность. Модули чипов LPDDR5X объемом от 16 до 64 ГБ, интегрированные в формат LPCAMM2, позволяют создавать надежные портативные ПК-системы на базе искусственного интеллекта.

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Этот новый форм-фактор, названный LPCAMM2, стал первопроходцем для частных персональных компьютеров с появления модулей SODIMM в 1997 году. С помощью скоростей передачи данных до 9 600 Мбит / с, чипы LPDDR5X в LPCAMM2 значительно превосходят текущие продукты DDR5 SODIMM с их скоростью 5600 Мбит / с.

Новые модули памяти LPCAMM2 обеспечивают ряд заметных преимуществ. Они повышают производительность при создании контента на 7%, при выполнении задач по данным тестам PCMark 10 - до 15%, а в режиме ожидания экономят до 80% энергии, тем самым продлевая срок службы аккумуляторов на ноутбуках. Благодаря полностью модульной конструкции памяти LPCAMM2, Micron обеспечивает увеличенную гибкость цепочки поставок для своих OEM и ODM-партнеров. Исключительный бренд Crucial будет использоваться для продажи продуктов LPCAMM2, что упростит обновление памяти для конечных пользователей.

Компания Intel активно переосмысливает пространство клиентских ПК и разрабатывает более совершенные платформы. Память Micron LPDDR5X LPCAMM2 сыграет ключевую роль в этих будущих инновациях. Новый формат идеально подходит для генеративного искусственного интеллекта, так как алгоритмы машинного обучения требуют быстрой и энергоэффективной оперативной памяти для поддержки грядущей революции в области искусственного интеллекта.

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Компания Micron уже начала тестирование новых модулей памяти LPCAMM2, а начало полноценного производства ожидается в первой половине 2024 года. Компания готовится представить важнейшие продукты памяти LPCAMM2, которые предназначены для высокопроизводительных портативных систем, используемых для игр, создания контента и передовых приложений искусственного интеллекта.