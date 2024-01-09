Технология ИИ всё сильнее влияет на рынок труда в различных сферах деятельности

Представитель компании Duolingo сообщил, что около 10% их подрядчиков были уволены. Согласно информации от Bloomberg, причиной увольнения явилось то, что компания больше не нуждалась в таком количестве сотрудников для выполнения определенных задач, некоторые из которых могут быть выполнены при помощи искусственного интеллекта.

реклама

Генеральный директор Луис фон Ан оценил преимущества генеративного искусственного интеллекта в сообщении акционерам в конце прошлого года. Он отметил, что эта технология позволяет компании гораздо быстрее создавать новый контент, включая сценарии для языковых шоу, которые способствуют обучению языкам.

Duolingo также использует голосовые функции, созданные при помощи искусственного интеллекта, а также предлагает своим клиентам возможность использовать различные функции ИИ. Отдельный план Duolingo Max, доступный по цене $30 в месяц, включает использование функций, основанных на модели GPT-4. Одна из них предназначена для объяснения, почему ответ на вопрос правильный или неправильный, а другая позволяет пользователям практиковать свои языковые навыки в разных сценариях, гарантируя уникальность и разнообразие. Представитель также подчеркнул, что сокращения связаны не с прямой заменой работников ИИ, и что сотрудники Duolingo, включая подрядчиков, активно используют искусственный интеллект в своей работе.

Duolingo, очевидно, старается минимизировать роль искусственного интеллекта в сокращении рабочих мест, однако это не первая компания, принимающая подобные меры в пользу технологий. В прошлом году китайская компания заявила о замене всех внешних копирайтеров и графических дизайнеров на генеративные модели искусственного интеллекта. IBM также заявила о своих планах прекратить найм работников, задачи которых могут быть выполнены генеративным искусственным интеллектом (за исключением программистов). Другим примером является генеральный директор компании в Индии, который заменил 90% своих вспомогательных сотрудников чат-ботом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Исследование, проведенное в марте, показало, что генеративный искусственный интеллект может повлиять на 300 миллионов рабочих мест во всем мире, и ожидается, что к 2030 году он заменит более 2 миллионов рабочих мест в Соединённых Штатах.