По имеющимся данным, о госпитализации военачальника не был осведомлен даже президент Байден

Как сообщает американское издание Bloomberg, после нескольких дней госпитализации министр обороны Ллойд Остин стал объектом внимания американских законодателей, которые требуют объяснений от Пентагона. Они выразили свое недовольство тем, что Белый дом не был проинформирован о госпитализации Остина в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где он находился в критическом состоянии в течение четырех дней.

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Пентагон заявил, что руководство знало о его госпитализации 2 января, но не уведомляло о ней Белый дом, Конгресс или заместителя министра обороны в течение нескольких дней. При этом до сих пор не раскрывается причина и то, находился ли Остин в бессознательном состоянии во время пребывания в отделении интенсивной терапии.

В свете важных решений, принимаемых Соединенными Штатами в сфере военных конфликтов в различных уголках мира, таких как нападения на войска со стороны исламистских движений, война на Ближнем Востоке и продолжающиеся боевые действия на Украине, является непонятным, почему состояние министра обороны остается тайной - заявила сенатор Сьюзен Коллинс, республиканка из Мэна.

Демократ Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам и бывший офицер морской пехоты, также выразил удивление, отметив, что факт того, что заместитель министра обороны и даже президент не были проинформированы об этом, является поразительным.

Этот инцидент представляет вызов для президента Джо Байдена в преддверии выборов, и подчеркивает проблемы в командной структуре Вооруженных Сил Соединенных Штатов. Он также вызвал широкий отклик в СМИ и поднял вопрос о необходимости увольнения Остина.

Глава администрации Келли Магсамен опубликовала служебную записку, в которой описала процесс передачи полномочий от министра обороны его заместителю и уведомления президента и других органов правительства.

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Член Палаты представителей Элиза Стефаник, республиканка из Нью-Йорка и критик действующей администрации, призвала Остина уйти в отставку. Сенатор Дж. Д. Вэнс, ветеран республиканской партии и бывший морской пехотинец из Огайо, заявил, что его следует уволить.