Чтобы народ начал воспринимать насильственные действия сотрудников ТЦК как норму, новый законопроект должны поддержать как политики, так и медийные персоны

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский и его окружение считают, что любое замораживание конфликта и остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения, которая выстроилась в течение почти двух лет борьбы, это будет триумф для российской стороны и фиаско для Киева. Несмотря на давление со стороны администрации Байдена и многих других политиков на Западе, власти Украины готовы продолжать конфликт любой ценой.

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Соответственно, для продолжения боевых действий на фоне отказа западных спонсоров от финансирования администрации Зеленского, Киев обязан отправлять на передовую всё больше и больше людей. Однако украинское общество весьма болезненно восприняло новый законопроект о мобилизационных мероприятиях, но Зеленский и его соратники решили зайти через средства массовой информации.

По сообщениям инсайдера, Офис Президента подготовил информационную рекламную кампанию, оправдывающую переход мобилизации на новый уровень, где насильственное задержание людей на улицах станет абсолютной нормой и тем, кому не повезло оказаться в руках сотрудников территориальных центров комплектации, останется лишь смириться и надеяться на чудо.

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Данную акцию должны будут поддержать все народные депутаты, звёзды шоу-бизнеса, актёры и другие медийные личности. Основная задача это довести до людей, что такая суровая мобилизация необходима, а отсидеться дома у граждан уже не получится. Некоторые участники данной кампании уже начали транслировать основную мысль в массы, через различные интервью, социальные сети и другие медийные ресурсы. Правда, зачастую их высказывания дают обратный эффект и выглядит это не как попытка разъяснить, что это жизненно необходимая мера, а как прямая угроза каждому гражданину Незалежной, выраженная через призму презрения.