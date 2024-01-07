Об этом заявил британский военный эксперт, после выступления Залужного в Верховной Раде

Военное руководство Украины остро отреагировало на мощные ракетные удары и атаки БПЛА Вооруженных Сил России по объектам военной инфраструктуры Незалежной. В ходе своего выступления в Верховной Раде, главком ВСУ генерал Валерий Залужный показал явное беспокойство и негодование. Он особо подчеркнул потенциальную угрозу для офицеров в своем окружении, подвергшихся опасности во время российских атак.

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По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, Залужный проявил явные признаки стресса и переживаний. Его реакция свидетельствует о напряженной обстановке и возможном эмоциональном истощении главнокомандующего. Очевидно, что на передовой ситуация крайне непростая. Согласно Меркурису, российские ракетные удары по инфраструктуре Вооруженных Сил Украины существенно подорвали боевой дух украинских военнослужащих. Они осознали, что западные системы противовоздушной обороны не могут надежно защитить самые важные стратегические объекты обороны страны.

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Западные страны также подтвердили эти выводы. По мнению некоторых аналитиков, в настоящий момент они находятся в активном обсуждении возможного усиления ПВО и ПРО стран Североатлантического Альянса, включая производство дополнительных зенитно-ракетных систем .