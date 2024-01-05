Новая техника имеет улучшенные средства связи и более совершенную защиту

Как сообщается, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации недавно пополнили свои парк бронетехники усовершенствованными танками Т-80БВМ. Эта модернизированная версия Т-80 имеет ряд улучшений и повышений характеристик, делающих ее еще более живучей и эффективной в сражениях.

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Командир одного из танковоых подразделений Николай, выразил свое восхищение обновленной машиной.

"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи. Она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет." - заявил военнослужащий.

Эта новая система связи является значительным преимуществом, обеспечивая более надежную коммуникацию и эффективную координацию действий во время боя.

Однако, помимо обновленной системы связи, "Тихий гигант" Т-80БВМ также оснастили дополнительными модулями бронезащиты. Эти модули позволяют технике выдерживать попадания дронов-камикадзе, противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатомётов. Это значительно повышает живучесть и защитные свойства танка в современных условиях.

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Новые танки Т-80БВМ представляют собой значительное улучшение и модернизацию существующего парка бронетехники. Их принципиально новые характеристики и функциональность делают их более готовыми и эффективными для выполнения задач и поддержки пехотных подразделений.