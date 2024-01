Власти Китая хотят показать, что они будут поддерживать отечественных производителей в такой сложной ситуации

Последней демонстрацией государственной поддержки компании Yangtze Memory Technologies Co., подвергшейся санкциям Соединённых Штатов, стал визит премьер-министра Китая Ли Цяна к ведущему разработчику микросхем памяти в стране.

Во время своей поездки в провинцию Хубэй Ли посетил компанию YMTC, базирующуюся в Ухане, а также компанию Wuhan Huagong Laser Engineering Co. В своем выступлении, о котором сообщило официальное информационное агентство Синьхуа, Ли призвал усилить технологические инновации и предоставить более целевую политическую поддержку, чтобы превратить исследовательские открытия в реальную производительность. Премьер-министр также посетил производственные линии обеих компаний и провел переговоры с их руководителями.

Визит Ли состоялся в период, когда администрация Си Цзиньпина работает над оживлением китайской экономики и укреплением национальной безопасности в свете растущих военных и торговых противоречий с США. Ключевым аспектом этого конфликта стали высокотехнологичные разработки, так как США ограничивают китайские инвестиции в такие чувствительные секторы, как полупроводники и искусственный интеллект.

YMTC является конкурентом глобальных компаний, таких как Micron Technology Inc. и Samsung Electronics Co., в разработке микросхем памяти, используемых для хранения данных на ПК, смартфонах и других устройствах. Включение Китая в черный список США в конце 2022 года, а также широкие ограничения на экспорт, лишили его доступа к новейшему производственному оборудованию.

В марте Ли посетил такие компании, как производитель электромобилей BYD Co. и поставщик Apple Inc. - Lens Technology Co., в провинции Хунань, что стало его первым выездом за пределы Пекина с момента назначения его премьер-министром в этом месяце. Он воспользовался возможностью сплотить частный сектор, чтобы поощрить инновации и обеспечить самообеспеченность.