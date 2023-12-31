Украинские формирования несут существенные потери от ударов артиллерии и авиации, в результате чего им приходится отступать

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В ходе усиленного наступления на Запорожском направлении, российские войска продолжают регулярные операции на основных участках линии боевого соприкосновения, особенно в западной и северо-западной части населённого пункта Вербовое.

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За последние 24 часа, российским вооруженным силам, наступая широким фронтом до семи километров, удалось преодолеть примерно два километра в глубину.

Приложенная часть карты отчетливо показывает территорию, успешно освобождённую российской армией в течение дня - от Новопрокоповки до Вербового. Вместе с тем, значительная часть села Работино теперь находится в так называемой серой зоне, что говорит о том, что украинские формирования не полностью контролирует этот населённый пункт.

Таким образом, гарнизон украинских сил в Работино остается в положении полукольца, с южной частью села попавшей в серую зону. Российским войскам предоставляются возможности для ударов по позициям ВСУ с трех направлений. Это тактика перекрёстного огня приводит к значительным потерям сил и техники среди украинских подразделений в Работино и прилегающих районах, обращая все попытки отправки туда резервов в абсолютную бессмыслицу.

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В западных СМИ уже на протяжении недели поступают сообщения о том, что российские вооруженные силы буквально уничтожили все возможные относительные достижения, которые украинским силам удалось совершить в ходе их летней контрнаступательной операции.