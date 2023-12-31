Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
TSMC представила свой план выпуска продукции для следующего поколения полупроводников
Компания планирует начать производство 1-нм транзисторов к 2030 году

реклама

  На последнем мероприятии IEDM ведущая компания TSMC представила свой план выпуска продукции для следующего поколения полупроводников и производственных узлов. Одной из основных премьер станет выпуск нескольких коллекций микросхем с 3D-сборкой, в каждом из которых будет содержаться целый трллион транзисторов. Благодаря прогрессу в области упаковочных технологий, таких как CoWoS, InFO и SoIC, TSMC сможет реализовать эту амбициозную цель до 2030 года, предполагая производство около 200 миллиардов монолитных конструкций транзисторов.

реклама

  Сегодня GH100 от Nvidia, с 80 миллиардами транзисторов, является одним из самых продвинутых и сложных монолитных процессоров на рынке. Однако, с увеличением размеров и стоимости таких процессоров, TSMC прогнозирует внедрение многокристальных архитектур, таких как Instinct MI300X от AMD и Ponte Vecchio от Intel, в которых предусмотрено 100 миллиардов транзисторов. Текущий план TSMC включает разработку производственных узлов N2 и N2P с технологией 2 нм, а также производственных процессов A14 на 1,4 нм и A10 на 1 нм. Компания намеревается начать 2-нм производство к концу 2025 года, перейти на 1,4-нм технологический процесс A14 в 2028 году и начать производство 1-нм техпроцесса к 2030 году.

  В то же время Intel работает над своим 2-нм техпроцессом (20A) и 1,8 нм техпроцессом (18A), предполагая запуск в близкие сроки. Одним из преимуществ новой технологии Intel является введение обратной подачи питания, известной как PowerVia, которая обеспечит более высокую логическую плотность, повышение тактовых частот и снижение утечки энергии. Это может создать более энергоэффективные конструкции, перекрывающие предложения TSMC.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Как лидирующий производитель в индустрии, TSMC с уверенностью заявляет, что их технологические узлы опережают все, что предлагает Intel. В отчете о доходах генеральный директор TSMC Си Си Вэй подтвердил оценку технологического узла N3P, сравнив его с Intel 18A и отметив "сопоставимый PPA". Он предрекает, что N3P будет еще более улучшен, сочетая более конкурентоспособную "технологическую зрелость" с значительными выгодами по стоимости.


#intel #nvidia #apple #tsmc #технологии #чипы #компании #1-нм техпроцесс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
21
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
21
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
24
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
10

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
2
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
8
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мальцев
20:47
Очередная лопата? Как интересно! (нет)
Археологи реконструировали сожжение Иерусалима в 586 году до н.э.
Апшеронский скакел
20:46
О, пьянь приползла...
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Дмитрий Зяблов
20:39
А почему ты петушина сныкалась от могилизации, какому пану наяриваешь? И как у такого чмошника как ты, не идётся за идею зели? Почему ты с щеневмерлой убежала?
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Дмитрий Зяблов
20:32
Сикеля, что у вас опять случилось, почему дупла порваны? 🤔
В Киеве сообщили, что на Украине были уничтожены примерно 180 объектов портовой инфраструктуры
Truth Sееker
20:26
А РФ разве бомбят постоянно? Ну и рос. пропаганда же заявляет, что запад загнивающий, да и люди там живут хуже чем на россии, врет получается? Вторжение России на Украину вызвало крупнейший кризис с ...
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Дмитрий Зяблов
20:25
Кому интересны твои дырки с баребухами.
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
si-cat
20:20
Ты вообще про что, болезный?
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
A_K_
20:10
Для 4090 нужен уже XT90.
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Александр Дедок
20:08
в уркаину под 10 миллионов возвращаться не хотят
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Даниил Паст
20:07
Не...просто за 3 дня Киев взяли🤌🤣🤣🤣🤣🤣приходи Нутэлой угощю и туалет покажу в доме лол
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем