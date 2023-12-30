Бум технологий ИИ сделали из видеоадаптеров от Зелёных самый дефицитный товар 2023 года

В 2023 году продуктом искусственного интеллекта, пользующимся наибольшей популярностью, стал компьютерный чип, цена которого приближается к стоимости автомобиля BMW.

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Чуда современной технологии, раскупленных повсюду телефонов или игровых консолей, в этом году заменил чип искусственного интеллекта H100 от компании Nvidia Corp., которую найти оказывается весьма проблематично, а возможно, даже невозможно. H100 стал ключевым элементом технологической революции искусственного интеллекта, обучая мощные языковые модели, на примере ChatGPT OpenAI, и ставший основой успешного продвижения чипов Nvidia на рынке.

Однако, на фоне беспрецедентной потребности в H100 и замедленного производства конкурентами, такими как Advanced Micro Devices и Intel Corp., корпорации технологического сектора в 2023 году вынуждены тратить все более крупные суммы на гонку за производством процессоров. Сейчас один H100 продается за $57,000 долларов на сайте интернет-магазина поставщика оборудования CDW, а центры обработки данных заполняются тысячами этих устройств.

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Когда в 2016 году глава Nvidia Дженсен Хуанг представил первый AI-сервер OpenAI, оснащенный устаревшими графическими процессорами, никто не мог предвидеть, какую значимость имеют эти чипы в грядущей эпохе инноваций, вдохновленных ChatGPT. В то время видеокарты Nvidia ассоциировались, скорее, с видеоиграми, а не с машинным обучением. Но Хуанг сразу увидел потенциал своей уникальной архитектуры, способной выполнить так называемые параллельные вычисления, несравнимые с возможностями традиционных компьютерных процессоров Intel для обработки данных, необходимых для моделей искусственного интеллекта.