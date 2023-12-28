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По мнению экспертов американского издания The New York Times, администрация Зеленского одержит сокрушительный триумф, если прямо сейчас выйдет из вооруженного конфликта, сохранив за собой все имеющиеся территории и не дадут возможности российской армии двигаться дальше, из-за наступления режима прекращения огня.
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Как пишут аналитики в своём материале, для того, чтобы обыграть Россию, Киеву не нужно пытаться захватить освобождённые российскими войсками территории и надеяться на возвращение к границам 1991-го года, достаточно остановить конфликт и выйти из него сильным, независимым государством. В The New York Times считают, что тогда российская сторона не сможет достичь поставленных перед собой задач и соответственно, администрация Зеленского "переможет".
Ранее, в администрации Байдена уже заявляли, что по сути, Украина и Запад уже сумели достичь успеха, не дав дойти Вооруженным Силам Российской Федерации до польской границы, а значит, Белый дом выполнил свои обещания и помог Зеленскому достичь успеха на поле боя.
Судя по всему, западные страны решили аккуратно выйти из данного конфликта и прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине, сохранив при этом своё лицо. Сохранение имеющихся территорий может преподноситься как окончательное триумфальное завершение конфликта, в котором удалось удержать Украину наплаву. По крайней мере, средства массовой информации разгоняют именно такой трек для своих читателей, зрителей и слушателей.