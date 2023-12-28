В The New York Times считают, что для Зеленского будет удачным раскладом завершить конфликт, не дав российским войскам повода идти дальше

По мнению экспертов американского издания The New York Times, администрация Зеленского одержит сокрушительный триумф, если прямо сейчас выйдет из вооруженного конфликта, сохранив за собой все имеющиеся территории и не дадут возможности российской армии двигаться дальше, из-за наступления режима прекращения огня.

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Как пишут аналитики в своём материале, для того, чтобы обыграть Россию, Киеву не нужно пытаться захватить освобождённые российскими войсками территории и надеяться на возвращение к границам 1991-го года, достаточно остановить конфликт и выйти из него сильным, независимым государством. В The New York Times считают, что тогда российская сторона не сможет достичь поставленных перед собой задач и соответственно, администрация Зеленского "переможет".

Ранее, в администрации Байдена уже заявляли, что по сути, Украина и Запад уже сумели достичь успеха, не дав дойти Вооруженным Силам Российской Федерации до польской границы, а значит, Белый дом выполнил свои обещания и помог Зеленскому достичь успеха на поле боя.

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Судя по всему, западные страны решили аккуратно выйти из данного конфликта и прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине, сохранив при этом своё лицо. Сохранение имеющихся территорий может преподноситься как окончательное триумфальное завершение конфликта, в котором удалось удержать Украину наплаву. По крайней мере, средства массовой информации разгоняют именно такой трек для своих читателей, зрителей и слушателей.