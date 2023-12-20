В ходе пресс-конференции президент Украины заявил, что для следующего контрнаступления может потребоваться дополнительно 500 тысяч мобилизованных

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию от инсайдеров, в которой говорилось о планах набора 500 тысяч военнослужащих для нового контрнаступления в следующем году.

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Украинский лидер заявил, что военные настаивают на необходимости набора дополнительных резервов, в количестве до полумиллиона и начала Их боевой подготовки к середине 2024 года. Также Зеленский отказался признавать провальность минувшего летнего контрнаступления 2023 года и всё также надеется на выход к границам 1991 года в ближайшей перспективе, несмотря на все мнения западных экспертов и аналитиков, которые с начала осени начали обсуждать, насколько бесполезны были потери украинской стороны в период активных боевых действий.

Президент Украины решил воодушевить сограждан заявив, что Запад не продаст и не бросит Незалежную.

"Соединенные Штаты Америки нас не бросят", - заявил политик, тем самым намекая народу его избравшего, что украинцам стоит приготовиться к продолжению Специальной Военной Операции.

Однако, было и немного позитива. Зеленский заявил, что не подпишет закон, согласно которому все женщины будут приравниваться к мужчинам и мобилизоваться точно такими же методами.

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Как сообщил источник из Офиса Президента Украины, все вопросы на пресс-конференции были согласованы с администрацией Зеленского заранее и среди них было заложено несколько острых тем, чтобы показать свободу слова западным партнёрам. Судя по всему, власти Украины хотели изобразить такую же атмосферу, которая была во время 4-часовой пресс-конференции Владимира Путина.