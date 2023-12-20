За последние годы, практически вся команда дизайнеров, работавших над продуктами Apple последние 20 лет, покинула компанию

Питер Рассел-Кларк, ведущий промышленный дизайнер Apple Inc. времен эпохи Джони Айва, принял решение уйти в отставку, отработав практически двадцать лет в компании.

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В течение своей карьеры Рассел-Кларк работал над аппаратным дизайном ключевых продуктов Apple и активно участвовал в создании внешнего облика штаб-квартиры и розничных магазинов компании. Октябрьским уходом из производителя iPhone он присоединился к космической технологической компании Vast, где займет позицию консультанта. Согласно заявлению Vast, опубликованному в понедельник, он поможет стартапу создать команду по промышленному дизайну.

Это решение представляет собой существенные изменения в руководстве важного подразделения дизайна Apple. Практически все из приблизительно двадцати основных дизайнеров, работавших под руководством Айва, уже покинули компанию. Работа Айва и его команды помогла установить эстетику Apple, характеризующуюся чистыми линиями и интуитивно-понятными интерфейсами. Такие продукты, как iMac, iPhone и iPad, стали популярными благодаря этому.

Джони Айв покинул Apple в 2019 году, чтобы основать свою собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, среди клиентов которой такие известные бренды, как Airbnb Inc., Ferrari NV и Moncler SpA. После ухода Айва в Apple остались лишь несколько дизайнеров, включая вице-президента по дизайну Ричарда Ховарта.

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Замещение Айва в Apple осуществилось Эвансом Хэнки, но в 2023 году и Хэнки покинул компанию после трехлетнего сотрудничества на посту руководителя. Ведущие дизайнеры Apple теперь непосредственно подчиняются главному операционному директору Джеффу Уильямсу.