По мнению главкома, таким образом Зеленский разрушил работающих механизм и устроил хаос

Накануне Залужный открыто раскритиковал решение президента Украины Зеленского, о летней кампании против военных комиссаров, после скандала о коррупции в Вооружённых Силах Украины.

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По словам главнокомандующего ВСУ, из-за этих увольнений и неразберихи в территориальных центрах комплектации, мобилизация на Украине была провальной и Министерство Обороны лишилось опытных кадров, которые могли выполнять свою работу, в отличие от новых комиссаров, чьи действия только провоцируют общественность.

По мнению Залужного, это были профессионалы, которые знали что нужно делать и как нужно делать, теперь их нет. Он также подчеркнул, что для решения проблем с мобилизацией в стране, необходимо не наращивать новые механизмы, а наоборот, вернуть всё назад.

Недавно также стало известно, что в кабинете главкома была обнаружена прослушка Службы Безопасности Украины. Владимир Зеленский не имеет никакого доверия к своему полководцу. Более того, высокопоставленные источники заявляют, что специальными службами за Залужным уже год как установлена наружка.

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Вдобавок в Офисе Президента считают, что окружение Залужного специально сливает всю информацию, чтобы дискредитировать Зеленского.