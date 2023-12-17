По мнению представителя Синих, в скором времени вся отрасль откажется от технологии CUDA и тогда Зелёный гигант рухнет

На прошлой неделе в США прошло мероприятие AI Everywhere, где компания Intel показала свои новые продукты, связанные с искусственным интеллектом, предназначенные для центров обработки данных, облачных платформ, сетей, edge-устройств и персональных компьютеров. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер отметил миссию компании - всестороннее внедрение искусственного интеллекта с помощью специально разработанных систем, поддержки открытых экосистем и безопасных решений. Он также озвучил презентацию мобильных чипов Intel Core Ultra и процессоров Xeon пятого поколения для корпоративного сектора.

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Пресса, инвесторы и покупатели положительно отреагировали на продукты Intel, но особое внимание было обращено на комментарии Гелсингера относительно технологии Nvidia CUDA, которая, по его мнению, в конечном итоге исчезнет. Гелсингер отметил, что вся отрасль стремится к устранению рынка CUDA и ссылался на переход MLIR (Machine Learning IR), Google и OpenAI на уровень программирования на Pythonic, чтобы сделать процесс обучения искусственного интеллекта более открытым.

Гелсингер также подчеркнул важность логического вывода в технологии искусственного интеллекта, отметив ограничения CUDA в глубоком обучении. Он отметил, что для отрасли необходим широкий спектр технологий, чтобы достичь прогресса в области обучения, инноваций и обработки данных. Преимущества основаны на отсутствии зависимости от CUDA после процесса обучения с использованием логического вывода и позволяют компаниям эффективно внедрять эти модели.

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Комментарии Гелсингера могут быть расценены как пренебрежительные в отношении моделей обучения искусственного интеллекта от Nvidia, но это может объясняться раздраженностью по поводу отставания Intel в этой области. В работе над моделями вывода, по сравнению с процессом обучения моделей, отмечается большая ресурсоэффективность и возможность адаптации к быстро меняющимся данным без необходимости повторного обучения. Однако, заявления Гелсингера подчеркивают прогресс Nvidia на рынке искусственного интеллекта, с которым Intel сейчас конкурирует. В последнем квартале компания Nvidia сообщила о значительном росте выручки, связанном с переходом отраслевых платформ на ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект.