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Zelikman
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
Западные СМИ о коррупции в украинской армии и попытках вербовать людей с умственной неполноценностью

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  Как сообщает американское издание The New York Times в своей разгромной статье про украинскую мобилизацию, сотрудники территориальных центров комплектации почувствовали свою абсолютную безнаказанность.

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  Юристы, защищающие на Украине права насильно мобилизованных мужчин, поделились, что уже имеется более двухсот судебных решений по различным делам, связанным с принудительной мобилизацией. Время от времени удавалось отбивать людей у вербовщиков, но в условиях стремительно меняющейся законодательной базы, в которой всё больше возможностей и механизмов у военных комиссариатов и всё меньше причин уклониться от армии, шансов вырваться у попавших в призывной пункт всё меньше. Также сообщается, что сотрудники ТЦК зачастую начинают угрожать призывникам расправой в случае неповиновения.

  Еще одной проблемой является то, что официального учета принудительно мобилизованных на Украине нет. Никто не считает. сколько людей силой загнали в призывные пункты и на это есть определённые причины. Причинами для таких мер по мобилизации считают огромные потери украинской стороны в этом конфликте, однако Киев до сих пор скрывает, какое количество бойцов погибло на передовой за последние 22 месяца.

  По словам юристов, часть людей пытаются откупиться от мобилизации. Все меры, принятые ранее Зеленским против взяточничества в военкоматах, ничего не поменяли, местами стало даже хуже.

  "Это выкуп от смерти - тебя больше никто не тронет", - поделился гражданин Семака, которого отправили сражаться в Бахмут в июне прошлого года.

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  Также одна из юристов, занимающихся борьбой с военкомами, рассказала изданию о занимательном случае, когда сотрудники ТЦК пытались затащить в военкомат мужчину с официальным диагнозом ”умственная неполноценность" с детства. По словам специалиста, им было совершенно начхать на его проблему и они остановились не узнав о болезни и проверив его документы, а после конфронтации с юристом.

#украина #сво #всу #мобилизация #сми #тцк
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