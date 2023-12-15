Компания отключает доступ к данной информации даже для себя

Компания Alphabet Inc. Google сообщила об изменении своего инструмента "Карты", что приведет к отсутствию доступа к истории индивидуального местоположения пользователей. Это изменение означает, что компания больше не сможет отвечать на запросы правоохранительных органов, которые требуют информацию о всех лицах, находившихся поблизости от места преступления.

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По сообщению, опубликованному в блоге, Google изменяет функцию истории местоположений в Картах Google. Согласно заявлению компании, эта функция по умолчанию отключена и предназначена для помощи пользователям запомнить, где они были. Однако, с четверга Google объявила, что данные о местоположении, связанные с этой функцией, будут сохраняться только на устройствах пользователей, что лишит Google возможности их просматривать. В результате, правоохранительным органам будет невозможно запрашивать эти данные у Google.





Марло Макгрифф, директор по продуктам Google Maps, подчеркнул, что информация о местоположении является личной и Google стремится защитить ее, сохраняя в безопасности и под контролем пользователей.

Изменение произошло после проведенного в Bloomberg Businessweek расследования, которое показало, что полиция в Соединенных Штатах Америки все чаще использует ордера для получения данных о местоположении от Google. Даже в случаях, не связанных с насилием, и даже в отношении невиновных людей.

Реакция на эти изменения весьма положительная. Дженнифер Линч, главный юрисконсульт Electronic Frontier Foundation, выразила давнюю необходимость подобных изменений со стороны Google. Она считает, что пользователи теперь могут безопасно пользоваться функциями, такими как история местоположений, не опасаясь, что их данные попадут в руки полиции.

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Google сообщила, что изменения будут внедряться постепенно в течение следующего года в их мобильных операционных системах Android и iOS. Пользователи получат уведомление о доступности обновления. После завершения обновления Google больше не сможет реагировать на ордера на геозону, включая пользователей, которые сохраняют зашифрованные резервные копии своих местоположений в облаке.