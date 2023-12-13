В Пентагоне считают, что ВСУ потеряли превосходства в живой силе, в моральном духе и в техническом оснащении

Как сообщает источник из Офиса Президента, поездка Зеленского в Соединённые Штаты Америки оказалась настоящим провалом. Администрация Байдена и Пентагон начали упрекать Киев в том, что украинцы без особого энтузиазма отправляются на линию боевого соприкосновения и Вашингтон не видит желания сражаться за действующую власть среди граждан.

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Американские военные чиновники заявили украинской делегации, что с таким подавленным моральным духом как среди населения, так и в Вооруженных Силах, невозможно будет перевернуть ситуацию в свою сторону. Партнёры отметили, что в курсе насильственной мобилизации мужчин и отправки их на поле боя. Судя по всему, происходящее на Украине уже сложно скрывать от западных союзников.

Исходя из вышеперечисленного, становится очевидно, что украинская армия с трудом сформировывает армейские резервы и на поле боя уже сказывается кадровый голод. Киеву намекнули, что за последний год Украина растеряла все свои преимущества в борьбе против российских войск. Если ранее украинская армия в разы превосходила российские подразделения, участвующие в Специальной Военной Операции, то уже на сегодняшний день на поле боя ощущается паритет, российская сторона нарастила свои силы на Донбассе, а ВСУ потеряли огромное количество людей во время удержания Бахмута и в ходе провальной контрнаступательной операции. Помимо этого, техническое превосходство ВСУ, за счёт поставок оружия и оборудования из западных стран, Россия сумела с лихвой нивелировать. Более того, теперь украинская армия испытывает дефицит в беспилотных летательных аппаратах, в то время, когда российские подразделения получают дроны, да еще и постоянно модернизирует их.

Высокопоставленные военные США больше не верят в успехи ВСУ, подобные Харьковской или Херсонской операции, о чем намекнули киевской делегации. По нынешней динамике, Украина может потерять еще больше территорий, так как в настоящий момент, все преимущества у российской стороны.