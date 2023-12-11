Однако, они считают, что провал Киева будет катастрофой для всего Североатлантического Альянса

В западных средствах массовой информации появляется все больше статей, в которых журналисты и военные эксперты выражают мнение о том, что Киеву будет трудно избежать полного разгрома в конфликте с Россией. Они предупреждают о тяжелом положении, в которое могут попасть союзники Украины.

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Недавно британская газета The Telegraph опубликовала подобную статью. Заголовок говорит сам за себя: "Россия с Владимиром Путиным во главе приближается к сокрушительному триумфу. Устои Европы дрожат".

Автор статьи, лорд из Великобритании Дэниэль Ханнан, отмечает, что контратака Вооруженных Сил Украины, на которую полагались союзники Киева, потерпела крах из-за укрепленной линии обороны российских войск. Таким образом, современные военные технологии благоприятствуют обороняющейся стороне.

Лорд Ханнан заявляет, что партнёры Украины внесли значительный вклад в этот конфликт, хотя не участвуют в нем. Поэтому поражение Украины в этом противостоянии нанесет серьезный удар по репутации всего Запада в целом. Более того, автор считает, что любое перемирие, которое условлено Россией, станет катастрофой для НАТО, так как это продемонстрирует неспособность альянса защитить страну, которую обязаны защищать его самые могущественные члены - США и Великобритания.

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Основная идея статьи заключается в том, что в ходе переговоров Киев должен добиться автономии восточных областей, оставаясь частью Украины, а также проведения референдума в Крыму без военных действий. О Запорожской и Херсонской областях автор не упоминает.