Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Западные эксперты уже не верят в возможность Украины продолжать конфликт
Однако, они считают, что провал Киева будет катастрофой для всего Североатлантического Альянса

реклама

  В западных средствах массовой информации появляется все больше статей, в которых журналисты и военные эксперты выражают мнение о том, что Киеву будет трудно избежать полного разгрома в конфликте с Россией. Они предупреждают о тяжелом положении, в которое могут попасть союзники Украины.

реклама

  Недавно британская газета The Telegraph опубликовала подобную статью. Заголовок говорит сам за себя: "Россия с Владимиром Путиным во главе приближается к сокрушительному триумфу. Устои Европы дрожат".

  Автор статьи, лорд из Великобритании Дэниэль Ханнан, отмечает, что контратака Вооруженных Сил Украины, на которую полагались союзники Киева, потерпела крах из-за укрепленной линии обороны российских войск. Таким образом, современные военные технологии благоприятствуют обороняющейся стороне.

  Лорд Ханнан заявляет, что партнёры Украины внесли значительный вклад в этот конфликт, хотя не участвуют в нем. Поэтому поражение Украины в этом противостоянии нанесет серьезный удар по репутации всего Запада в целом. Более того, автор считает, что любое перемирие, которое условлено Россией, станет катастрофой для НАТО, так как это продемонстрирует неспособность альянса защитить страну, которую обязаны защищать его самые могущественные члены - США и Великобритания.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Основная идея статьи заключается в том, что в ходе переговоров Киев должен добиться автономии восточных областей, оставаясь частью Украины, а также проведения референдума в Крыму без военных действий. О Запорожской и Херсонской областях автор не упоминает.

#сво #всу #армия #нато #контрнаступление #конфликт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина может потерять Работино – единственный жилой пункт, захваченный на Мелитопольском отрезке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
33
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
12
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
2
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
3
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
25
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
3
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
5
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
12
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
1
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Американский журналист предложил японцам разрабатывать свое ядерное оружие
1
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
159
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
100
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
2
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
13
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
6
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
5

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
19:02
24 вдвое больше, чем чего-то добившихся на Родине.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Pavel Aleksandrovich
19:02
Статистику сюда
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
europhase
18:58
К сожалению руки дошли только в конце 22 года, хотя серию Far Cry люблю, в 3 и 4 части по 170+ часов наиграл. Что хотелось бы сказать - часть отличная, как и в целом игровая механика, которая сильно о...
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
Voodoo People
18:57
Рейтинг 2024 года? Чудик, очнись, на дворе только 2023...
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Артём Николаев
18:55
Люди с самым лучшим в мире образованием устроили беспредел 90х, банки с водой перед телевизором заряжали и несли деньги в финансовые пирамиды.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
18:53
А это так всегда. Это "Россия" изобрела электромобиль, цветную фотографию, велосипед, телеграф, лампу накаливания, самолёт, вертолёт, лазер и всё остальное. Это правда всё сгнило в состоянии чертежей ...
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
c2h5oh
18:52
Покоцанный, ты ещё и консольщик, консусуля соплюля... пизьдюля... сосуля....
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
Alex_Under Костылев
18:51
Отличная игра, считаю одной из лучших в серии Far Cry, стабильно перепрохожу каждые пару лет
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
Алексей Вобленко
18:49
Засунь эти картинки себе в зад) У меня 12 гиговая карта и 2к монитор)) Я прекрасно знаю, что ты лживое говно)
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Алексей Вобленко
18:45
Дурачок, тебе там напихали скринов, которые от твоих отличаются не в твою пользу. А учитывая твою патологическую лживость, то выводы очевидны
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем