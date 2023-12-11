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В Южной Корее снова произошел инцидент с падением американского военного самолета, в этот раз рухнул истребитель F-16.. Через Южнокорейское новостное агентство Yonhap стало известно, что самолет упал в Желтое море около города Кунсан утром 11 декабря 2023 года. Информация о том, было ли на борту оружие, пока не разглашается. Истребитель находился в составе американских войск в Южной Корее (USFK) и базировался на авиабазе ВВС в Кунсане, которая используется совместно с южнокорейскими ВВС.
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Согласно предварительной информации, пилот сумел покинуть самолет, однако о его состоянии пока нет никаких данных. Причина аварии не установлена, проводится расследование.
Это уже второй случай авиационного происшествия, связанного с американскими вооруженными силами, за последние несколько дней в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 29 ноября в Японии разбился конвертоплан CV-22 Osprey, в котором находились восемь человек, погибших при крушении. Подробности происшествия пока также не установлены, но Пентагон временно запретил полеты всех конвертопланов вооруженных сил США.
Еще один инцидент с американским истребителем произошел 7 декабря в Саудовской Аравии, где разбился F-15 SA, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам страны. В результате инцидента погиб весь экипаж самолета. Подробности аварии пока неизвестны.