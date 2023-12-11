На этот раз рухнул истребитель F-16 ВВС США

В Южной Корее снова произошел инцидент с падением американского военного самолета, в этот раз рухнул истребитель F-16.. Через Южнокорейское новостное агентство Yonhap стало известно, что самолет упал в Желтое море около города Кунсан утром 11 декабря 2023 года. Информация о том, было ли на борту оружие, пока не разглашается. Истребитель находился в составе американских войск в Южной Корее (USFK) и базировался на авиабазе ВВС в Кунсане, которая используется совместно с южнокорейскими ВВС.

реклама

Согласно предварительной информации, пилот сумел покинуть самолет, однако о его состоянии пока нет никаких данных. Причина аварии не установлена, проводится расследование.



Это уже второй случай авиационного происшествия, связанного с американскими вооруженными силами, за последние несколько дней в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 29 ноября в Японии разбился конвертоплан CV-22 Osprey, в котором находились восемь человек, погибших при крушении. Подробности происшествия пока также не установлены, но Пентагон временно запретил полеты всех конвертопланов вооруженных сил США.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Еще один инцидент с американским истребителем произошел 7 декабря в Саудовской Аравии, где разбился F-15 SA, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам страны. В результате инцидента погиб весь экипаж самолета. Подробности аварии пока неизвестны.