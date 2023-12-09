Украинские формированиями постепенно вытесняются из данного района

На Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения российские войска недавно достигли значительного прогресса в своих стараниях постепенно продвигаться как внутри города, так и его окрестностях. Военкоры информируют о всех изменениях на поле боя.

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В настоящее время, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приблизились к посёлку Очеретино. Боевые действия разворачиваются в районе железнодорожных путей. Самые ожесточенные бои идут около Очеретинского узла. Боестолкновения не прекращаются и в районе Степового, где украинские формирования всё еще контролируют лесные участки у села. Вооруженные Силы Украины используют основные боевые танки в качестве артиллерийских расчетов, чтобы оттеснить российские подразделения.

На карте боевых действий российские войска обозначаются красным цветом, а украинские подразделения - синим. Синим цветом вдобавок обрисован путь через Орловку в Авдеевку, который используют украинские формирования в качестве основного коридора.

Российскими разведчиками отмечена концентрация украинских военных в районе Орловки. Командование ВСУ доставляет военнослужащих на гражданских автомобилях. Вероятнее всего, это резервные подкрепления, которые направляются на данне направление.Также, российские войска совершают продвижение внутри самой Авдеевки.

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Прогресс отмечается около 250 метров в районе Авдеевских очистных сооружений. Атаки российских войск были проведены в северной части поселка "Ивушка 2".Пехотинцы ВС РФ смогли продвинуться вглубь на 300 метров. Однако, украинские военные все еще удерживают оборону, стараясь не допустить продвижения российской армии вглубь садового товарищества.