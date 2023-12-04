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Энтузиасты начали экспериментировать над максимальным количеством кадров в популярной игре Counter Strike 2. Ребята сумели достичь максимального FPS одной тысячи кадров, немного даже перешагнув этот порог.
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Само собой, для достижения таких показателей, использовались наимощнейшие комплектующие, причем в в экстремальном разгоне. Ребята использовали флагманскую Nvidia GeForce RTX 4090 в одном из самых премиальных исполнений от Asus RoG Strix и самый мощный на сегодняшний день камень от "Синих", Intel Core i9 14900K с разгоном до 8.1 гигагерца. Естественно, охлаждался процессор в этот момент жидким азотом.
В настоящий момент это рекордное количество FPS в новенькой Counter Strike 2 и наверняка его нескоро удастся побить. Скорее всего, это станет возможно с выходом нового поколения видеокарт от компании Nvidia - RTX 5090, либо если компания всё же выпустит версию Titan нынешнего флагмана, о которой в сети было большое количество слухов и споров. Заявляется, что во время эксперимента команда окончательно упёрлась в производительность GeForce RTX 4090, которая уже никак не могла выдать большее количество кадров.