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Как сообщают в пресс-службе Частной Военной Компании «Вагнер», немногим ранее чадские добровольческие формирования и члены группировки "Коалиция Патриотов за Перемены" совершили нападение на населённый пункт Муайен-Сидо Центральноафриканской Республики FACA.
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В ходе ожесточённых боёв, Вооруженным Силам ЦАР пришлось оставить данный населённый пункт и отступить. Город захлестнула волна грабежей и насилия, бандиты заходили прямо в дома местных жителей и обустраивались в них. Контроль над ситуацией был утрачен. Напавшая группировка также заминировала близлежащую военную базу FACA и некоторые территории в её окрестностях.
Однако, спустя небольшой промежуток времени, на помощь к бойцам городского гарнизона подоспели дополнительные подразделения Вооруженных Сил ЦАР и опытные инструкторы из Группы Вагнера, чтобы выбить из населённого пункта формирования неприятеля. В результате проведения военной операции, прибывшим подразделениям удалось выдавить сепаратистов из Муайен-Сидо и вернуть безопасность в регион.
Также силами ЧВК «Вагнер» была разминирована территория военной базы с прилегающей к ней зоной. Помимо этого были обустроены дополнительные оборонительные позиции и укрепления, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.