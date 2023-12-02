Коридор для выхода ВСУ из Авдеевки постепенно сужается

В ходе активных боевых действий при поддержке артиллерии, российские войска достигли значительных успехов на Авдеевском направлении. Интересно отметить, что украинская сторона подтверждает продвижение российской армии.

реклама

Последние данные свидетельствуют о том, что войска вытеснили ВСУ из позиций к югу от населенного пункта Степовое (Степное), что еще больше сократило ширину так называемой "бутылочной шейки" в районе северо-западнее Авдеевки. Расстояние между российскими военными подразделениями на Северо-Западе и на Западе от Авдеевки сократилось примерно до 5.5 километров. Это создает новые возможности для огневых ударов по резервам украинских формирований, которые они пытается подвести к Авдеевке со стороны Бердычева и Орловки, находящихся пока под контролем украинских Вооруженных Сил.

В то же время российские Вооруженные Силы расширяют зону контроля на Север от Авдеевки. За последние сутки было осуществлено продвижение в район окраин населенного пункта Новокалиново. Некоторые данные свидетельствуют о том, что штурмовые отряды российской армии уже установили контроль над южной частью этого села.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это перемещение на данном участке линии соприкосновения имеет важное значение не только с точки зрения расширения зоны влияния в районе Авдеевки, но также позволяет приблизиться к группировке украинских формирований, сосредоточенной в Константиновке - одном из ключевых логистических центров украинских Вооруженных Сил на Донбассе.