Технологии ИИ помогут быстрее обрабатывать большой объем данных и оперативно фиксировать все передвижения флота КНР

Америка вместе со своими двумя ближайшими партнерами решила испытать новый метод отслеживания китайских подводных лодок с использованием искусственного интеллекта.

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Тихоокеанские миссии американских морских разведывательных и ударных самолетов, выполненные в сотрудничестве с Великобританией и Австралией, будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для более быстрой обработки данных гидролокаторов, собранных подводными устройствами трех стран. Целью этих действий является повышение скорости и точности отслеживания китайских подводных лодок, так как союзникам требуется нейтрализовать военную модернизацию Китая. Эксперименты проводятся в рамках AUKUS Pillar II - широком соглашении трех стран о взаимном обмене технологиями.

"Это совместные достижения позволят нам использовать объемные данные в режиме реального времени, что значительно расширит возможности противолодочной обороны", - заявили министры обороны США, Австралии и Великобритании - Ллойд Остин, Ричард Марльз и Грант Шаппс.

Три страны планируют внедрить инновационные алгоритмы искусственного интеллекта в несколько систем, включая самолет P-8A Poseidon для обработки гидроакустических данных. Военно-морские самолеты всех трех стран поставляются американской компанией Boeing Co. Американскую версию боевого самолета P-8A Poseidon регулярно отправляют на патрулирование Тихого океана, в том числе Южно-Китайского моря, где он периодически сталкивается с китайскими истребителями. Вооруженный торпедами и крылатыми ракетами "Посейдон" может атаковать как подводные лодки, так и военные корабли.

Эти объявления являются частью обширного партнерства в области безопасности, известного как AUKUS, которое трое союзников создали для противодействия Китаю. Одна из его составляющих направлена на усиление австралийского потенциала в области атомных подводных лодок, включая совместную разработку новой подводной лодки до 2040 года. Второй компонент предполагает сотрудничество в восьми технологических областях, в том числе в области квантовых технологий, передовой кибербезопасности и гиперзвукового оружия.

Согласно объявлению, главы оборонных ведомств трех стран также раскрыли планы по интегрированию возможностей запуска и извлечения подводных беспилотных аппаратов из торпедных аппаратов существующих подводных лодок для подводных атак и сбора розведданных.

"Эта возможность расширит радиус действия и способности наших подводных сил и будет служить как потенциальное обновление австралийской атомной подводной лодки под названием SSN-AUKUS", - говорится в сообщении.

По последнему ежегодному докладу Пентагона о вооруженных силах Китая, на данный момент страна эксплуатирует шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подводных лодок и 48 дизельных/воздухонезависимых ударных подводных лодок.

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"Ожидается, что до 2025 года подводные силы ВМС Китая вырастут до 65 единиц, а к 2035 году до 80 единиц, несмотря на постепенный вывод из эксплуатации старых кораблей, из-за расширения возможностей по строительству подводных лодок", - говорится в докладе.