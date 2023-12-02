Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Компания Amkor построит завод для упаковки и тестирования чипов на территории США
Одним из основных партнёров станет технологический гигант Apple

реклама

  Apple и Amkor объявили о расширении своего партнерства с целью вернуть в США часть производства чипов. Компания из Аризоны Amkor строит новое современное производство чипов в Пеории, рядом с заводом TSMC, являющимся основным поставщиком кремниевой продукции для Apple.

реклама

  Amkor инвестирует два миллиарда американских долларов в постройку нового завода, что создаст около двух тысяч новых рабочих мест. Планы предусматривают запуск производства упаковки и тестирования чипов в ближайшие два-три года. Apple станет крупнейшим заказчиком Amkor. Уже больше десяти лет Amkor активно сотрудничает с технологическим гигантом и занимается упаковкой чипов для компании. Обе компании стремятся вернуть больше рабочих мест в США. Apple планирует инвестировать в экономику страны 430 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.

  Открытие нового предприятия Amkor поможет решить основную проблему завода TSMC в Аризоне. TSMC планирует потратить миллиарды долларов на производство чипов в США, но не предусмотрел финансирование предприятия по упаковке. В таком случае завод в Аризоне окажется бесполезным, так как чипы все равно придется отправлять на Тайвань для окончательной сборки и тестирования.

  Amkor Technology – мировой лидер в области упаковки чипов, с более чем 31 000 сотрудников и объемом продаж в размере 7,1 миллиарда долларов. Благодаря новому Закону о чипах Amkor потратит минимум средств на строительство нового завода в Пеории.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Федеральное правительство выделило субсидии в размере до 200 миллиардов долларов для предприятий по производству чипов в США. Amkor и TSMC, а также Intel и другие производители чипов, уже обратились с просьбой о финансировании в рамках этой программы.

#tsmc #завод #чип #компании
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel потратит 14 миллиардов долларов на производство своих новых чипов в TSMC
Согласно исследованиям Consumer Reports, электромобили Lexus являются самыми надёжными
Байден заставил саудовскую венчурную компанию продать свою долю в американском стартапе Rain AI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
4
Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Казахстан не будет покупать французские истребители, отдав предпочтение российским Су-30СМ
7
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
В России растет потребление алюминия, что положительно сказывается на экономике и промышленности
2
В Верховной раде подписали документ, исключающий выборы до окончания боевых действий
2
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
Компьютер Raspberry Pi 1 работает 6 лет без перезагрузки
3
Украина начнёт отстраивать фортификационные сооружения по всей линии соприкосновения
9
В компании X прокомментировали высказывания Илон Маска на саммите New York Times
+
Forbes: Россия производит 300 тысяч FPV-дронов в месяц, или в 6 раз больше, чем Украина
6
Samsung и Google готовы представить аудиотехнологию, превосходящую Dolby Atmos
3
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
3
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В Германии создают летающий комплекс РЭБ нового поколения – для этого модернизируют 15 Eurofighter
+
Новое обновление Android - от экранных эффектов до настраиваемых «пузырей» понравится всем
+
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
1
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Искусственный интеллект DeepMind от Google придумал миллионы новых кристаллических материалов
1
Электромобили оказались значительно менее надежны, чем автомобили с ДВС
+

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
64
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
24
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
4
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
41
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
25
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
17
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
2
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5

Сейчас обсуждают

Red Red
14:39
Он считает если в Дистроватче эта хрень занимает первую строчку то это правильный выбор
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Red Red
14:37
если он начнет учится то столько лайков не наберет, походу он просек эту фишечку, косит под князя Мышкина
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Malfoi
14:34
когда то мы смеялись над китайскими товарами, а сейчас по их франшизе делаем авто для своего населения. Мир меняется, у нас стабильность, у Китая бурный рост последние 30 лет. Одна провинция Гуанжоу и...
Китай накопил достаточно сил, чтобы одержать победу в войне с США — американский эксперт
Мегавольт
14:29
Не пиндоские фильмы вообще смотрятся лучше.
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
wild cat
14:29
В принципе, учитывая что Россияне скорее опять согласятся 300 лет быть рабами Орды, чем начать Ядерную Войну. И если и не выиграть, то погибнуть уничтожив всех своих врагов. То Запад легко отнимет ВСЕ...
Bloomberg: Европа намерена залатать дыру в бюджете Украины деньгами РФ из замороженных $200 млрд
Амир Боршигов
14:25
Это все конечно хорошо, но на ноуте с дискретной и встроенной видео картами Линукс плохо справляется. То драйвера ломаются, то подключишь второй монитор, бац, все слетело
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Игорь Корсаков
14:24
А смысл, если видосы фризят
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
Александр Пурвин
14:24
Нахуй он нам нужно "интернет" ваш
Bloomberg: Европа намерена залатать дыру в бюджете Украины деньгами РФ из замороженных $200 млрд
Мегавольт
14:22
Статья про железо это пять. Не понимаю зачем хейтить. В статьях про всякую шляпу ноль комментс.
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
Сергей Игнатовский
14:19
Выдернул несколько игр, где кэш имеет значение, и нахайпил? Ты смотри по среднему значению в большой выборке игр, а не только в тех играх, в которых хочешь выставить 14900К в плохом свете. И выяснится...
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем