Одним из основных партнёров станет технологический гигант Apple

Apple и Amkor объявили о расширении своего партнерства с целью вернуть в США часть производства чипов. Компания из Аризоны Amkor строит новое современное производство чипов в Пеории, рядом с заводом TSMC, являющимся основным поставщиком кремниевой продукции для Apple.

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Amkor инвестирует два миллиарда американских долларов в постройку нового завода, что создаст около двух тысяч новых рабочих мест. Планы предусматривают запуск производства упаковки и тестирования чипов в ближайшие два-три года. Apple станет крупнейшим заказчиком Amkor. Уже больше десяти лет Amkor активно сотрудничает с технологическим гигантом и занимается упаковкой чипов для компании. Обе компании стремятся вернуть больше рабочих мест в США. Apple планирует инвестировать в экономику страны 430 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.

Открытие нового предприятия Amkor поможет решить основную проблему завода TSMC в Аризоне. TSMC планирует потратить миллиарды долларов на производство чипов в США, но не предусмотрел финансирование предприятия по упаковке. В таком случае завод в Аризоне окажется бесполезным, так как чипы все равно придется отправлять на Тайвань для окончательной сборки и тестирования.

Amkor Technology – мировой лидер в области упаковки чипов, с более чем 31 000 сотрудников и объемом продаж в размере 7,1 миллиарда долларов. Благодаря новому Закону о чипах Amkor потратит минимум средств на строительство нового завода в Пеории.

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Федеральное правительство выделило субсидии в размере до 200 миллиардов долларов для предприятий по производству чипов в США. Amkor и TSMC, а также Intel и другие производители чипов, уже обратились с просьбой о финансировании в рамках этой программы.