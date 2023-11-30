Залужный сумел продавить своё решение по переходу к оборонительной тактике по всем направлениям

Залужный сумел убедить в необходимости строительства оборонительных сооружений на всей линии боевого соприкосновения, хотя Офис Президента выступал против этого решения, считая его отступлением от стратегии Зеленского по восстановлению границ до 1991 года.

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Министерство цифровой трансформации и Министерство Обороны сформировали общую рабочую инициативу для сооружения фортификационных укреплений. За последние два месяца российские войска активизировались на разных участках линии соприкосновения, особенно настойчиво идёт работа по освобождению Авдеевки в Донецкой области и возврату утраченных позиций в районе Бахмута. В этом противостоянии важным фактором для Украины являются не только вооружение и техника, но и качественные оборонительные сооружения. Согласно военным принципам, необходимо иметь три линии обороны, однако, с таким масштабом работ силами армии не справиться.

Группа будет функционировать в качестве оперативного штаба и будет давать указания по действиям государственных органов и военным вопросам, связанным со строительством фортификационных сооружений. В министерстве подчеркнули, что планируется внедрение реформы для определения зон ответственности.

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Таким образом, первую линию обороны будут отстраивать непосредственные военные подразделения, а вторая и третья линии обороны будут производиться Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины с подключением частных организаций. Задача рабочей группы будет заключаться в координации действий всех участников.