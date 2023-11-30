Предположительно, данные адаптеры ранее использовались майнерами, а после этого были адаптированы модифицированы для лучшей работы с искусственным интеллектом

Вследствие запрета правительства Соединённых Штатов Америки на экспорт в Китай высокопроизводительных видеокарт RTX 4090, предназначенных для искусственного интеллекта, страна вынуждена искать альтернативные способы удовлетворения спроса на ускорители искусственного интеллекта.

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Лидер I_Leak_VN объявил о том, что они обнаружили несколько карт «RTX 3080 20G AI Blower» через приложение Xianyu, принадлежащее группе Alibaba. Эти же карты также доступны на розничном сайте Alibaba Express.

Хотя в описании Alibaba карты категоризируются как бывшие в употреблении, они все равно имеют двухлетнюю гарантию. Не смотря на то, что эти карты в описании именуются "игровыми картами", их предназначение очевидно. RTX 3080 поставлялась с 10 и 12 гигабайтами видеопамяти, а в начале прошлого года появились слухи об отмене выпуска вариантов с обьемом памяти, составляющим 20 ГБ. Некоторые модифицировали карты до объема видеопамяти в 20 ГБ, что делает их более совместимыми с искусственным интеллектом, путем замены 1-гигабитных чипов на их 2-гигабитные альтернативы.

Весьма вероятно, что карты RTX 3080 использовались майнерами криптовалют, которые стремились продать свое оборудование после падения цен на цифровые валюты и введения репрессивных мер правительством Китая в отношении этой отрасли. Бывшие карты для майнинга зачастую вызывают проблемы из-за интенсивного использования, хотя реальность может оказаться не такой уж плачевной.

Похожие действия применяются и в отношении видеокарт AMD Radeon RX 580, увеличивая их видеопамять с 8 ГБ до 16 ГБ и перемещая важные компоненты на другие платы с вентиляторными кулерами, которые лучше подходят для серверной стойки. Это позволяет продать данные карты компаниям, занимающимся искусственным интеллектом.

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Китайские покупатели также приобрели партии мощных видеокарт RTX 4090 и переделали их в ускорители искусственного интеллекта до того, как экспорт игровых карт в страну был запрещен.