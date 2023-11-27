К пограничным постам направлены военные подразделения и различное вооружения

Похоже, что Корейская Народная Демократическая Республика направила военнослужащих и вооружение для усиления охраны постов возле закрытой границы, в результате соглашений, заключенных в 2018 году с Южной Кореей

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Обострение в отношениях между соседскими государствами усилилось после запуска Пхеньяном шпионского спутника. На прошлой неделе южнокорейские военачальники зафиксировали передвижения войск возле погранпостов в демилитаризованной зоне с помощью камер и тепловизоров. Агентство Yonhap сообщило об этом в понедельник, опубликовав изображения солдат возле небольшого поста внутри демилитаризованной зоны, предоставленные Министерством обороны.

Пять лет назад между лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином были подписаны мирные соглашения, Северная Корея взорвала десять из одиннадцати охранных постов внутри демилитаризованных территорий. Это привело к снижению напряженности и разделению Корейского полуострова. Действующий лидер Юн Сок Ёль, который является консерватором и скептически относится к данным соглашениям, заключенным его предшественником, который выступал за дружественные отношения с Пхеньяном.

В этом месяце администрация Юна приостановило действие своей части соглашения 2018 года после того, как Северная Корея запустила спутник-шпион и Сеул начал проводить разведывательные полеты вблизи границы. Впоследствии Северная Корея объявила о полном отказе от соглашения. Это произошло после двух неудачных попыток запуска ракеты в этом году.

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Накануне Ким все-таки смог запустить ракету, которая вывела на орбиту шпионский спутник. Однако, пока нет никаких подтверждений о прекрасной работе зонда. По мнению политиков в Сеуле, запущенный КНДР спутник может быть, самым элементарным, но он может способствовать Пхеньяну в уточнении целей и разработке новых ракетных систем для нанесения ядерных ударов по союзникам Соединённых Штатов в Азии, где расположено большое количество американских войск.