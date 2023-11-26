Виной тому стали низкий боевой дух, проблемы со снабжением и отсутствие ротаций

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, командование озадачено новыми тенденциями в армии. Военнослужащие начали всё чаще оставлять свои позиции без приказов сверху.

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По словам инсайдера, бойцы жалуются на отсутствие какого-либо снабжения, в том числе подвоз боеприпасов и медикаментов, а также долгое нахождение на первой линии боевого соприкосновения без ротаций. В целом отмечается низкий боевой дух среди личного состава ВСУ, а все остальные факторы служат уже в качестве катализатора и вынуждают рядовых бойцов оставлять свои окопы и отступать.

Источник заявил, что освобождение российской армией промышленной зоны на Юге Авдеевки произошло именно по этой причине. Затяжных штурмовых действий на данном участке не происходило, по украинским формированиям отработали авиация и артиллерия, после чего, выжившие бойцы украинских войск оставили укреплённый район, который обустраивался ВСУ аж с 2014 года. Военные отошли на другие позиции в самом городе.

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В сети появляется всё больше видео и фотоматериалов, где отображены укрепрайоны украинских формирований изнутри, которые теперь находятся в распоряжении бойцов Армии России.