За последний месяц некоторые малоизвестные токены, добываемые ASIC-устройствами, показали кратный рост

За последнюю неделю на рынке криптовалют и в майнинг-индустрии наблюдается любопытная тенденция. На свет появляется всё больше различных проектов, доступных для майнинг на подобных Ethereum алгоритмах и в течение ноября большинство из них показали грандиозный рост.

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Некоторые монеты, хоть и малоизвестные, выросли в 4-6 раз, как, например, проект Egaz, за счёт чего различное ASIC-оборудование начало показывать невероятные цифры по окупаемости. В особенности это касается новых линеек устройств, которые могут добывать криптовалюты сразу на нескольких алгоритмах. Как сообщают продавцы майнерских устройств, за эти несколько дней были распроданы партии на пару месяцев вперёд. В первую очередь речь идёт об аппаратах Ipollo и Jasminer. По заявлению поставщиков, вычислители данных компаний способны добывать одновременно 2-3 монеты, в зависимости от моделей.

Есть вероятность, что разгон цены малоизвестных криптовалют, доступных для майнинга, был спланирован для подогрева интереса к майнинг-оборудованию и быстрой распродажи залежавшихся товаров. Для взрыва цены таких дешевых проектов не нужно делать крупных денежных вливаний, в отличие от именитых проектов по типу Ethereum Classic, Litecoin или Kaspa. В таком случае, после столь резкого взлёта новых майнинг-проектов, может последовать и стремительное падение, когда производители оборудования опустошат свои склады.

Данная ситуация на рынке криптовалют и майнинга не нова, время от времени такие процессы наблюдались и в предыдущие годы, но каждый раз будут находиться и те, кто наткнутся на эти грабли в очередную волну "микро-хайпа".