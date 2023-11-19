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Как сообщают бойцы батальона «Восток», за последние сутки подразделение не понесло никаких потерь. После начала дождей почва под ногами окончательно раскисла и не позволяет проводить наступательные наземные операции ни с одной, ни с другой стороны, соответственно и прямых столкновений с украинскими формированиями у ребят поменьше.
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Однако современные технологии позволяют наносить поражение живой силе и технике Вооруженных Сил Украины и преодолевая вязкий чернозём. Беспилотные летательные аппараты особенно актуальны в такие периоды, когда украинские войска сидят в своих окопах, ослабив бдительность.
"Вчера совершили очередной запуск Скальпеля улучшенной версии - посмотрели, как он ведёт себя после доработки нашим техническим отделом. Мы от жадности к штатной массе стандартного заряда добавили ещё пару кило "полезной нагрузки" - мощность боевой части увеличили, но своровали время полёта, - приняли решение, что дальность важнее", - сообщают в пресс-службе батальона.
По словам бойцов, разработка различных средств дистанционного поражения идёт полным ходом. Российский военно-промышленный комплекс за последние годы развился в разы, но и украинским подразделениям помогают различные западные компании, как например Starlink, поддерживающий связь для ВСУ и способствующий координации украинских дронов.
В батальоне «Восток» считают, что без помощи Североатлантического Альянса, Украина уже не сумела бы вести боевые действия и давно села за стол переговоров.