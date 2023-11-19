По словам бойцов, последнее время земля под ногами настолько раскисла, что весь упор делается на борьбу беспилотников

Как сообщают бойцы батальона «Восток», за последние сутки подразделение не понесло никаких потерь. После начала дождей почва под ногами окончательно раскисла и не позволяет проводить наступательные наземные операции ни с одной, ни с другой стороны, соответственно и прямых столкновений с украинскими формированиями у ребят поменьше.

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Однако современные технологии позволяют наносить поражение живой силе и технике Вооруженных Сил Украины и преодолевая вязкий чернозём. Беспилотные летательные аппараты особенно актуальны в такие периоды, когда украинские войска сидят в своих окопах, ослабив бдительность.

"Вчера совершили очередной запуск Скальпеля улучшенной версии - посмотрели, как он ведёт себя после доработки нашим техническим отделом. Мы от жадности к штатной массе стандартного заряда добавили ещё пару кило "полезной нагрузки" - мощность боевой части увеличили, но своровали время полёта, - приняли решение, что дальность важнее", - сообщают в пресс-службе батальона.

По словам бойцов, разработка различных средств дистанционного поражения идёт полным ходом. Российский военно-промышленный комплекс за последние годы развился в разы, но и украинским подразделениям помогают различные западные компании, как например Starlink, поддерживающий связь для ВСУ и способствующий координации украинских дронов.

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В батальоне «Восток» считают, что без помощи Североатлантического Альянса, Украина уже не сумела бы вести боевые действия и давно села за стол переговоров.