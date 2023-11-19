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Zelikman
В батальоне «Восток» рассказали о том, как запускают БПЛА собственного производства «Скальпель»
По словам бойцов, последнее время земля под ногами настолько раскисла, что весь упор делается на борьбу беспилотников

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  Как сообщают бойцы батальона «Восток», за последние сутки подразделение не понесло никаких потерь. После начала дождей почва под ногами окончательно раскисла и не позволяет проводить наступательные наземные операции ни с одной, ни с другой стороны, соответственно и прямых столкновений с украинскими формированиями у ребят поменьше.

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  Однако современные технологии позволяют наносить поражение живой силе и технике Вооруженных Сил Украины и преодолевая вязкий чернозём. Беспилотные летательные аппараты особенно актуальны в такие периоды, когда украинские войска сидят в своих окопах, ослабив бдительность. 

  "Вчера совершили очередной запуск Скальпеля улучшенной версии - посмотрели, как он ведёт себя после доработки нашим техническим отделом. Мы от жадности к штатной массе стандартного заряда добавили ещё пару кило "полезной нагрузки" - мощность боевой части увеличили, но своровали время полёта, - приняли решение, что дальность важнее", - сообщают в пресс-службе батальона.

  По словам бойцов, разработка различных средств дистанционного поражения идёт полным ходом. Российский военно-промышленный комплекс за последние годы развился в разы, но и украинским подразделениям помогают различные западные компании, как например Starlink, поддерживающий связь для ВСУ и способствующий координации украинских дронов.

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  В батальоне «Восток» считают, что без помощи Североатлантического Альянса, Украина уже не сумела бы вести боевые действия и давно села за стол переговоров.

#россия #украина #сво #всу #технологии #армия #оружие #бпла #восток
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