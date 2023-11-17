Китайские компании стараются перестраховываться на случай более жёстких санкции со стороны США

Как сообщает издание "Bloomberg", оборудования для производства микросхем наблюдают рост своих доходов от китайского рынка, поскольку Китай старается противостоять ограничениям на импорт передовых полупроводников со стороны США.

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Как сообщает издание "Bloomberg", крупнейшие поставщики оборудования для производства основных микросхем получили более 40% своих доходов от китайских клиентов в последнем квартале. Компания Lam Research Corp. даже получила почти половину своего дохода от китайского рынка. Японская компания Tokyo Electron Ltd. установила новый рекорд по доле продаж в Китай. Даже несмотря на запрет поставок самых передовых систем в эту страну, компания ASML Holding NV также получает значительную часть своих доходов от продаж в Китай.

Пока что ужесточение американских ограничений на экспорт передовых чипов не привело к сокращению продаж в Китай, а, наоборот, возможно, увеличило количество заказов. Компания Applied Materials Inc., базирующаяся в Санта-Кларе, штат Калифорния, сообщила о высоких продажах в Китае за квартал, завершившийся в октябре, и заявила, что они останутся на высоком уровне и в ближайшее время. Однако компания ожидает, что доля Китая в ее доходах со временем сократится до более типичных 30%.

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Производители оборудования для производства микросхем видят рост своих доходов в Китае, где наблюдается "кремниевый всплеск". Ожидается, что темпы роста в Китае будут уменьшаться, поскольку страна неизбежно столкнется с ограничениями и более жесткими правилами экспорта в будущем.