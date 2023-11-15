В сравнении с адаптером Titan RTX будущий флагман огромен

Несмотря на планы компании Nvidia выпустить несколько новых моделей видеокарт в январе, появилось множество утечек, связанных с RTX 4090 Ti, или Titan, который, вероятно, будет выпущен перед серией RTX 5000. Новые изображения показывают гигантскую четырехслотовую конструкцию, в сравнении с которой Titan RTX выглядит крошечным.

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Изображения были опубликованы на Reddit (через VideoCardz). Как видно из предыдущих утечек в январе и июле, видеокарта с четырьмя слотами имеет перпендикулярную печатную плату и необычное вертикальное расположение четырех выходов для дисплея.

По слухам, спецификации RTX 4090 Ti включают 24 ГБ оперативной памяти, скорость 24 Гбит / с и обрезанную версию AD102 с 18 176 ядрами Cuda, 192 ROPS, 568 TMU, 96 МБ кэш-памяти L2 и 384-битную шину памяти. Также говорилось о его TDP в 600 Вт и цене, ожидаемой на уровне $2000-2500. В сравнении, RTX 4090, основанная на чипе AD102-300-A1, имеет 16 984 ядра Cuda, 176 ROPS, 512 TMU, 72 МБ кэш-памяти L2 и TDP 450 Вт. Его цена составляет $1599.

Конфигурация RTX 4090 Ti AD102 аналогична видеокартам RTX 6000 Ada, предназначенным для профессионального и корпоративного рынка. Только в RTX 6000 Ada содержится 48 ГБ GDDR6, 18 176 ядер CUDA и TDP 300 Вт по цене более $7000.

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В июле прошлого года сообщалось о возможной отмене индекса RTX 4090 Ti, хотя он не был официально анонсирован. Однако всегда была вероятность, что Nvidia решит выпустить карту позднее. То, что последние изображения были удалены, может указывать на это.