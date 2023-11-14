Военнослужащие начнут привыкать к смраду с поля боя, холоду, беспокойным ночам, прилётам от артиллерии и сбросам с БПЛА

Накануне источники из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Украины сообщали, что высшее командование недовольно качеством подготовки украинских военнослужащих на полигонах европейских государств.

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По мнению военачальников, подготовка бойцов членами Североатлантического Альянса хорошо подошла бы для борьбы с талибами в Афганистане, когда у противника нет мощной артиллерии, тяжёлых танков, систем радиоэлектронной борьбы, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Однако украинский конфликт далёк от того, к чему готовят солдат на Западе, считают в Генштабе.

Как сообщает американское издание "Politico", во Франции ужесточат курс подготовки для украинских новобранцев. Теперь бойцов будут приучать к запаху смерти прямо на полигонах. Во время учений инструкторы будут разбрасывать мёртвых животных вокруг украинских военных, чтобы они уже привыкали к смраду, покрывающему поля сражений. Солдаты должны будут привыкнуть также к холоду, бессонным ночам, когда совсем рядом разрывается артиллерийский снаряд, либо граната сброшенная с беспилотника, и пройти все "прелести" окопных осенних боёв в грязи и воде, штурмуя позиции, либо же их защищая.

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Возможно, таким образом военное руководство Франции отреагировало на критику со стороны украинских коллег и сделало подготовку ВСУ на порядок жёстче.