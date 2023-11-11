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Zelikman
Украина отвергла требования польских перевозчиков, заблокировавших границу
Протестующие требует возобновления правил, применяемых до конфликта с Россией. В частности, речь идёт о лицензионных требованиях для украинских водителей

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  Как сообщает польское издание "Wprost", в четверг состоялась встреча министра инфраструктуры Андрея Адамчика и его украинского коллеги Александра Кубракова, на которой обсуждалась сложная ситуация, возникшая на границе. В официальном сообщении, опубликованном украинским ведомством в социальных сетях, было отражено содержание переговоров членов правительства.

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  Основным вопросом, рассмотренным на встрече, стал протест польских перевозчиков на границе и связанная с ними блокада, которая затронула три пограничных пункта. Демонстранты требовали восстановления правил, применяемых до конфликта с Россией, в том числе возвращение лицензионных требований для украинских водителей. Демонстрации начались в понедельник, 6 ноября в 12:00 и охватили переходы в Корчеве, Гребенне и Дорогуске. Участники протеста заявили, что блокировка будет действовать круглосуточно и продлится как минимум две недели. Необходимым условием для предварительного разблокирования пограничных переходов было принятие их требований.

  Однако, украинские власти отвергли требования польских перевозчиков, подчеркнув, что блокада границы нарушает логистику и уже оказывает негативное влияние на экономику Украины и Евросоюза. Несмотря на это, ведомство призывает протестующих водителей к диалогу. 

  "Украина уважает право на проведение протестов и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации. Мы уже неоднократно подчеркивали это на всех уровнях". Более резко свое мнение о протесте выразил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

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  "Это сильный удар в спину для Украины, которая все еще страдает в ходе российской Спецоперации. Блокада границы подвергает опасности коридоры солидарности между Украиной и Европейским союзом. Мы призываем прекратить блокаду границы!" - заявил Зварыч в своем сообщении, размещенном на сайте "X".

#россия #украина #экономика #польша #граница
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