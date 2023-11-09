Роботизированная техника приняла человека за коробку и прижала его к погрузочной ленте

Как сообщается, в Южной Корее произошел инцидент, в результате которого погиб человек. Роботизированный манипулятор распознал мужчину как коробку и схватил его за голову, а затем прижал его к погрузочной ленте.

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По имеющейся информации, 40-летний специалист предприятия должен был проверять датчики на данных машинах, и в ходе ночных тестов оборудования робот, можно сказать, напал на работника. В средствах массовой информации сообщили, что мужчина скончался от травм в больнице. В настоящий момент компания выясняет, в чём была причина сбоя, по каким параметрам робот определил человека как картонную коробку.

Стоит отметить, что данная печальная ситуация полностью отражает опасения миллиардера Илона Маска, касательно опасности технологии искусственного интеллекта и бесконтрольное внедрение её во все сферы жизни человека. Предприниматель всё же опасается сценария из фильма "Терминатор", где роботы с искусственным интеллектом выйдут из-под контроля и будут неправильно интерпретировать поставленные им задачи, исходя из своих "соображений" и смогут навредить при этом человеку.

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Накануне также прошла международная конференция, посвященная безопасности технологии искусственного интеллекта, на которой обсуждались меры контроля за развитием данной отрасли.