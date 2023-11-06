Компания созывает опытных Музыкантов для отправки на Африканский континент. У оркестра ещё много работы

Накануне Частная Военная Компания "Вагнер" заявила, что набирает бойцов в зону проведения Специальной Военной Операции на Украине и готова набирать даже людей без боевого опыта.

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Как стало известно, компания также запустила набор бойцов, как говорят в организации, "на дальнее направление", речь конечно же идёт о командировке на Африканский континент. Музыканты не прекращают помогать дружественным нам странам бороться за свою независимость и безопасность.

Также в пресс-службе компании сообщили о новых успехах подразделений Группы Вагнера. Совместно с Вооруженными Силами Центральноафриканской Республики "Музыканты" освободили очередной населённый пункт от местных повстанческих отрядов. По имеющейся информации, бои проходили вблизи границы с Чадом.

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Ранее в компании сообщали о совместных военных операциях с регулярной армией республики Мали против местных исламистских движений, в частности речь идёт о движении "Азавад". Учитывая то, что компания анонсировала срочный сбор в Африку, работы у ребят ещё много. Стоит отметить, что в командировки на дальнее направление набирают исключительно опытных "Музыкантов", новичков туда не берут.