По мнению граждан, народу слишком долго внушали иллюзии о скорой "перемоге", и теперь столкновение с реальностью вызывает панику

Согласно опросу журналистов американского телеканала "CNN", многие украинцы считают, что Киев потерял связь с реальностью и уже не верят в скорое завершение Специальной Военной Операции.

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Недавно генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что «глубокого и красивого перелома, вероятнее всего, не произойдет», и каждый прошедший день лишает Украину преимущества перед Россией. Многим украинцам эта информация не показалась неожиданной, так как они уверены, что существуют две реальности: одна, которую транслирует украинское телевидение, призывая быть оптимистичными, и другая, истинная реальность.

Заместитель командира артиллерийской части под Бахмутом считает, что русские превосходят украинскую армию и по разведывательным данным, и по огневой мощи. Различия особенно ощутимы в последнее время из-за недостатка боеприпасов у украинских военных.

Женщина из Харькова считает, что Зеленский слишком долго приукрашивает ситуацию и не обсуждает публично вопросы, связанные с мобилизацией и подготовкой резервистов. Ее мнение состоит в том, что это вызывает панику среди населения, которому ранее внушали иллюзии о великих победах ВСУ.

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Еще одна женщина из Киева выразила сожаление, что контрнаступление не оправдало ожиданий: «Нам так долго обещали, что Крым будет возвращен, что русские будут изгнаны из нашей земли, но все это не произошло». По ее мнению, многие понимали, что эти надежды обречены на провал, но боялись об этом признаться, так как спецоперация оказалась долгосрочной.