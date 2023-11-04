На видео демонстрируется как бойцы передвигаются по туннелями, уничтожают израильские танки и ведёт стрелковые бои в городской застройке

Видеозаписи, выпущенные палестинским движением ХАМАС, демонстрируют бои, разгоревшиеся в Секторе Газа. На этих записях показано продвижение ХАМАС вдоль сложной сети подземных туннелей, уничтожение израильской бронетехники и ограниченные городские сражения в захваченных ЦАХАЛом населенных пунктах.

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Как уже сообщалось, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который прибыл в Израиль, не смог убедить премьера Нетаньяху договориться о краткосрочном гуманитарном перемирии с ХАМАС. Блинкен выступал за объявление перемирия на территории Палестины и изменение ударов ЦАХАЛ, чтобы защитить гражданское население. Израильский премьер отказался от каких-либо перемирий, которые не предусматривают немедленного освобождения всех пленников, взятых группировкой ХАМАС. В это же время руководство палестинского движения предлагает обмен пленных на заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

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Любопытно, что Блинкен поддержал создание палестинского государства при победе Израиля над ХАМАС. Этот вариант будущего сектора Газа был назван главой американского внешнеполитического ведомства наиболее оптимальным, однако рассматриваются и другие варианты дальнейшего разрешения ситуации в этом регионе.