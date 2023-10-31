Украинские формирования зачастую страдают от действий российских штурмовых отрядов Шторм Z

Как сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский, подразделения России активизировались и перешли к наступлению в окрестностях Бахмута, после переброски дополнительных резервов в данном направлении.

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Помимо Купянска и Авдеевки, русская армия теперь наносит удары и в Артемовском направлении. Штурмовые подразделения российских войск активно отражают атаки украинских сил, а затем преследуют их, выталкивая его с захваченных позиций. Заметен прогресс на северном фланге Артемовска.

"В районе Бахмута российские подразделения существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям", - сообщил Сырский.

Офицер сообщил, что командование России перебросило подразделения десантников под Артемовск, которые интенсивно участвуют в боевых операциях. Он также отметил проблемы, с которыми сталкиваются украинские силы в результате действий штурмовых отрядов "Шторм Z", находящихся впереди российской армии.

Объехав несколько позиции украинских войск в окрестностях Артемовска, генерал Сырский провел совещание с командным составом, действующих в этом направлении. Одной из основных тем совещания стало обсуждение возможных мер, которые можно принять для остановки наступления российской армии, в том числе и у Артемовска.

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Генерал также подтвердил, что сложная ситуация развивается и на Лиманском направлении, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на попытки украинских сил их остановить.