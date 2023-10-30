В свою очередь, МТС считает взимание денег со своих абонентов за "режим модема" справедливой

Как сообщается, Мегафон, Теle2 и Билайн объявили об отмене платы за раздачу интернета со смартфонов. Этот шаг был сделан по требования Федеральной Антимонопольной Службы России.

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"С 23 октября 2023 года Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче. В связи с необходимостью завершения технических процессов по перенастройке тарифных планов операторы Билайн и Теле2 представили в ФАС России информацию о сроках исполнения предупреждений", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас, когда многие люди все чаще пользуются интернетом для работы, образования и развлечений, обеспечение беспрепятственного доступа к нему становится все более важным. В связи с этим, решение Мегафона, Теle2 и Билайн отменить плату за раздачу интернета со смартфона является шагом в нужном направлении и демонстрирует их понимание потребностей своих клиентов.

Однако, пока МТС все еще не прислушалась к этому тренду, утверждая, что плата за режим модема «не ущемляет интересы абонентов». Таким образом, МТС остается в отстающем положении и не учитывает требования ФАС.

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"МТС уведомил ФАС России об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов", - сообщили в ФАС.