Новая разработка должна будет заменить собой более ранние боевые машины пехоты





Южнокорейская оборонная промышленность снова продемонстрировала свою ведущую позицию в разработке технологий военной обороны. На важной выставке, которая проходила недавно в Южной Корее, была представлена новейшая боевая машина пехоты.

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"AS-21 Redback" разработана компанией Hanwha, которая утверждает, что этот образец является одним из самых передовых и современных военных транспортных средств на рынке. Она объединяет передовые технологии с силой огня, обладает высокой мобильностью и мощностью, а также обеспечивает улучшенную защиту экипажа и десанта. Название "AS-21 Redback" происходит от названия сильного и выносливого австралийского паука.

Эта боевая машина обладает броней, способной спасти экипаж от различных средств поражения, включая противотанковые ракеты. Активная защита перехватывает боеприпасы, выпущенные в сторону боевой машины противником, предотвращая их попадание. Главным вооружением "AS-21 Redback" является автоматическая пушка калибра 40 мм, которая способна поражать даже тяжелобронированную технику.

Новая боевая машина способна передвигаться как по городским улицам, так и по бездорожью благодаря своей подвеске, обеспечивающей плавное движение и упрощающей выполнение боевых задач. "AS-21 Redback" также оснащена новейшей системой управления боем, предоставляющей экипажу информацию в режиме реального времени.

Южнокорейская компания Hanwha уже продемонстрировала эту боевую машину на нескольких международных выставках, в том числе на мероприятии ADEX 2023, которое прошло в Сеуле в этом месяце.

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