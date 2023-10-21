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Zelikman
The National Interest: конфликт на Украине продолжается по сей день из-за США
Российская Спецоперация могла окончится в течение первых недель, у Киева было 3 возможности, но Вашингтон обрёк сотни тысяч украинцев на погибель

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  По мнению журналистов американского издания «The National Interest», в продолжающимся конфликте на Украине виноваты именно Соединённые Штаты Америки, которые уже трижды заставили Киев бойкотировать мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией.

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  "Соединенные Штаты толкают Украину еще дальше в конфликт, который она не может выиграть", - считают в издании.

  Заключения мирного договора можно было достичь ещё в в первые недели начала российской Специальной Военной Операции. Встреча в Республике Беларусь, переговорный процесс при посредничестве тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и сильнее всех к успеху приблизились переговоры в Стамбуле. В редакции отмечают, что во всех трёх случаях, вооруженный конфликт можно было остановить на приемлемых для сторон условиях. Однако, во всех процессах, Соединённые Штаты Америки "блокировали" переговоры.

  В ходе переговоров, были учтены интересы Украины, но Вашингтон начинал навязывать свои амбиции и переговоры между Украиной и Россией рассыпались словно карточный домик. В обмен на мир, администрация Байдена пообещала Зеленскому всё необходимое для победы: обучение военнослужащих, разведывательные данные, оружие, военную технику и деньги, "столько, сколько потребуется". Более того, США и их союзники подтолкнули Украину к полномасштабному контрнаступлению, из-за которого Киев оказался в более плохом положении, а теперь в Белом доме говорят, что окажут помощь Киеву "столько, сколько смогут", намекая при этом на истощение своих ресурсов.

  "После Стамбула Украина понесла потери людей, конечностей и земли только для того, чтобы подписать соглашение, которое они были готовы подписать в начале конфликта. В этом вся трагедия. Вся борьба велась ради того, чтобы закончиться так же, как она могла бы закончиться через несколько недель после начала Спецоперации, но в худших территориальных условиях и с ужасающе большими человеческими жертвами", - добавили «The National Interest».

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