По словам президента Украины, сейчас отличное время для Тбилиси начать боевые действия в Абхазии и Южной Осетии

В центре внимания последних международных новостей находится заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Грузию начать войну против независимых республик Абхазия и Южная Осетия.

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Он утверждает, что «новые перспективы в сфере безопасности появятся благодаря переменам в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа». Судя по всему, президент Украины потерял веру в скорые результаты контрнаступления ВСУ и взятие трёх городов в ближайшее время, и просит другие постсоветские республики проявить активность на границах Российской Федерации.

Согласно Зеленскому, начало войны против двух республик поможет Грузии вернуть утраченные когда-то территории и сделать свой вклад в борьбу Зеленского на Украине. Однако, авторитетность этого заявления вызывает некоторые вопросы. Кажется, что сам автор данных высказываний уже потерял свой вес на политической арене и большая часть его высказываний больше не воспринимается всерьёз, как это было годом ранее.

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Стоит напомнить, что Грузия в прошлом уже предпринимала военные действия в этих регионах, и это привело к трагическим последствиям и глубокому разделению в регионе, повторение данных событий не окончится ничем хорошим. Очевидно, что данное заявление будет попросту проигнорировано как в Грузии, так и в других странах, заинтересованных в стабильности на Южном Кавказе.