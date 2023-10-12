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Zelikman
На Тайване проведут расследование на предмет нарушения антикитайских санкций
Министерство экономики проверит, не нарушили ли санкции местные компании из сферы высоких технологий

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  Тайвань проведет расследование в отношении местных компаний, ведущих бизнес с Huawei, по подозрениям в нарушении санкций США. Информацию о данном расследовании ранее сообщил Bloomberg. Тайваньский министр экономики Ван Мэйхуа заявила, что расследование позволит определить, нарушались какие-либо санкции.

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  Расследование затронет несколько тайваньских фирм, которые поставляли компоненты для заводов Huawei в Китае. Будет проверено, соответствуют ли действия этих компаний компетенции, указанной в их заявлениях перед правительством Тайваня.

  США сейчас активно ищут поддержки у своих союзников, чтобы помешать развитию отечественного производства чипов в Китае. В январе этого года США убедили Нидерланды и Японию присоединиться к ним в расширении запрета на экспорт технологий производства чипов в Китай. США ввели ограничения на экспорт чипов в Китай в 2015 году и несколько раз продлили их в последующие годы. Недавно, в декабре, были введены новые ограничения.

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  Американский конгресс также давит на администрацию Байдена для противодействия Китаю в таких областях, как искусственный интеллект и квантовые вычисления. США также настороженно относятся к использованию передовых чипов Huawei в смартфонах с поддержкой 5G. В прошлом месяце правительство США приказало провести проверку чипов, используемых Huawei для поддержки смартфонов.

#сша #китай #huawei #санкции #технологии #экономика #тайвань #конфликт
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