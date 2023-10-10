По мнению чеченца, если считать ХАМАС террористами, то украинская армия также являются террористами





В настоящее время на стороне Вооруженных Сил Украины участвует большое количество наёмников из различных стран и континентов. Среди них имеются и чеченские военные, бежавшие в начале нулевых из России и участвовавшие в чеченской кампании на стороне радикалов.

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В свете минувших событий между Палестиной и Израилем, многие из чеченских наёмников пребывают в недоумении. Почему украинское правительство и украинский народ поддерживают Израиль в войне с Палестиной? По словам военнослужащего, даже Организация Объединённых Наций осудила действия израильских военных. Украина, которая на каждом углу говорит о своем своём статусе угнетенного, потерявшего свои территории в вооружённом конфликте, поддерживает угнетателя в лице Израиля, захватившего землю палестинского народа, - поделился чеченец. По справедливости, с таким же раскладом Соединённые Штаты Америки и их союзники должны были поддержать Россию в Специальной Военной Операции и оказывать помощь российской армии в поставках оружия и боеприпасов.

По словам солдата, на Украине единогласно назвали исламское движение ХАМАС террористами, но с такой точки зрения, позиция украинской армии, в настоящий момент, тоже может рассматриваться как террористическая. Часть прибывших с ним наемников потеряла понимание, зачем они поддерживают ВСУ и Украину.

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Большинство украинцев даже не понимают, что происходит в Израиле и за что воюют стороны. В момент, когда происходили бесчисленные обстрелы сектора Газа, все местные держали язык за зубами, но как только ХАМАС вышел бороться за свою землю, их окрестил террористами, - заявил чеченец.