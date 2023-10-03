Для рядового состава возраст вырастет с 60 до 65, а для офицерского состава с 65 до 70

Украинские власти продолжают повышать возможности для мобилизационных мероприятий. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10084, согласно которому сотрудники территориальных центров комплектации смогут мобилизовывать мужчин старше 60 лет.

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По новому порядку, в Вооруженные Силы Украины можно будет набирать мужчин до 65 лет на рядовые должности и до 70 лет старших офицеров. Хотя совсем недавно бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у украинских формирований слишком высокий средний возраст бойцов. В настоящее время среднестатистический возраст военнослужащих ВСУ составляет выше сорока лет. Также теперь солдаты могут нести службу без каких-либо ограничений по возрасту, если они соответствуют по состоянию здоровья.

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Насколько такие изменения будут эффективны, сложно сказать. Теперь военные комиссары могут вербовать и пожилых мужчин. Ранее администрация Зеленского утвердила возможность отправлять на военную службу людей с различными проблемами по здоровью и женщин, имеющих медицинское образование, либо опыт работы в медицинских учреждениях. Также до сих пор подготавливается список всех уклонистов, покинувших территорию Украины после начала Специальной Военной Операции.